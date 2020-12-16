أكتم الفرحة بداخلي.. الشيشيني: أندية الدوري كانت طمعانة في أسوان قبل بداية الموسم

قال سامي الشيشيني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، إن جميع الأندية كانت تطمع في أبناء الجنوب قبل بداية الموسم الجديد من اجل تحقيق الفوز عليهم فى مبارياتهم أمامنا.

واستطاع أسوان تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعد تغلبه على إنبي بهدف نظيف في الجولة الأولى، ومواصلة الانتصارات اليوم بفوز ثمين على طلائع الجيش بالجولة الثانية.

وقال الشيشيني في تصريحاته عقب مباراة أسوان وطلائع الجيش عبر شاشة "أون تايم سبورت": "اجتهدنا كجهاز فني ولم نكن ننام، ونعمل ليل ونهار، نحن قمنا بتجميع هذا الفريق في مدة زمنية قصيرة، واستطعنا تحقيق الفوز في أول مبارتين، رغم أن الجميع كان يطمع في أسوان بسبب بيع القوام الرئيسي قبل انطلاق الموسم الجديد".

وتابع: "كنت ألعب على قدر امكانيات اللاعبين، أقوم ببناء الهجمة من الخلف وأضيق المساحات، وساعدنا على ذلك الغيابات التي ضربت طلائع الجيش وغياب 7 لاعبين عنه بالتأكيد كان له تأثير سلبي عليهم".

وأضاف: "لا يمكن أن ألعب مباراة مفتوحة مع أي خصم، ولذلك أحاول استغلال فرصة أو فرصتين عندما نصل للمرمى، لأن هذا لا يحدث كثيرًا، لأن كل الفرق لديها إمكاينات أكبر منا، ولكن لاعبي أسوان رجال".

وأتم: "أنا أكتم الفرحة بداخلي، لا يجب أن نفرح كثيرا، والدوري ليس فوزا بمبارتين فقط، يجب أن نغلق الصفحة ونفكر في ما هو قادم".