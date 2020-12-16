مفاجأة..الكاف يمنع عمل 21 مدربًا في الكونفدرالية وأبطال إفريقيا

أكد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، اليوم الأربعاء، حرمان 21 مدربًا من قيادة فرقهم خلال بطولتى دورى الأبطال والكونفدرالية فى الموسم الحالى.

وأوضح الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، أن القرار يأتى فى ظل عدم حصول مدربى 21 فريقًا على الرخصة "A" من الاتحاد، ما يعنى عدم استيفاء شروط التواجد فى مباريات النسخة الحالية من البطولات القارية.

وامتنع الكاف عن الكشف عن أسماء مدربى الفرق خلال الفترة الحالية، واكتفى بالتأكيد على أن من بينهم مدربون أفارقة، وأوروبيون، وبرازيليون.