مدرب العين الإماراتي يعلن موقفه من الاستغناء عن لابا كودجو لـ الأهلي

كشف بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، عن موقفه من التخلي عن مهاجم فريقه، التوجولي لابا كودجو للنادي الأهلي في فترة الانتقالات المقبلة.

وقال إيمانويل في تصريحات نقلتها صحيفة " الإمارات اليوم":"ليست لدينا نية لبيع لابا كودجو، الحديث عن هذا الأمر في هذا الموسم ليس جيدًا .. افتقدنا لاعبين كثيرين ولا نريد أن نفقد لاعبين آخرين."

وارتبط لابا كودجو بالانتقال للنادي الأهلي في فترة الانتقالات المقبلة لتدعيم خط الهجوم.

وانتقل لابا كودجو لنادي العين صيف العام الماضي قادمًا من نهضة بركان المغربي بعد قيادته الفريق لنهائي كأس الكونفدرالية قبل الخسارة من الزمالك.