وقال إيمانويل في تصريحات نقلتها صحيفة " الإمارات اليوم":"ليست لدينا نية لبيع لابا كودجو، الحديث عن هذا الأمر في هذا الموسم ليس جيدًا .. افتقدنا لاعبين كثيرين ولا نريد أن نفقد لاعبين آخرين."
وارتبط لابا كودجو بالانتقال للنادي الأهلي في فترة الانتقالات المقبلة لتدعيم خط الهجوم.
وانتقل لابا كودجو لنادي العين صيف العام الماضي قادمًا من نهضة بركان المغربي بعد قيادته الفريق لنهائي كأس الكونفدرالية قبل الخسارة من الزمالك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدرب العين الإماراتي يعلن موقفه من الاستغناء عن لابا كودجو لـ الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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