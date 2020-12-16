النني يقود أرسنال فى مواجهة ساوثهمبتون بالدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق ارسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ساوثهمبتون في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء تشكيل ارسنال كالآتي: في حراسة المرمى: لينو خط الدفاع: جابريال - تيرني - هولدينج خط الوسط: ميتلاند نايلز - سيبايوس - النني - ساكا خط الهجوم: بيبي - نكيتاه - أوباميانج وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات.

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