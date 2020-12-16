بالعلامة الكاملة.. سيراميكا كليوباترا يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز

حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على منافسه البنك الأهلي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي اقيمت علي ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز .

ويتصدر فريق سيراميكا كليوباترا بطولة الدورى الممتاز بفارق الأهداف عن أسوان برصيد 6 نقاط .

وسجل الهدف الأول لفريق سيراميكا كليوباترا اللاعب المخضرم شادي حسين فى الدقيقة 39 من زمن المباراة ، عقب متابعة للكرة المرتدة من دفاع فريق البنك الأهلي ليسدد شادي الكرة فى مرمى حارس فريق البنك أحمد السعدني .

وجاء هدف فريق البنك الأهلي الوحيد حتى الآن، في الدقيقة 53 من عمر اللقاء عن طريق فادي فريد.

وأضاف شريف دابو الهدف الثاني لفريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 60 من عمر اللقاء بعدما تأكد الحكم من الفار بأحقية الفريق لضربة الجزاء .

وجاء الهدف الثالث لفريق سيراميكا كليوباترا عن طريق شادي حسين في الدقيقة 62 من عمر اللقاء .

واستعان هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بخدمات صالح جمعة، القادم حديثا للفريق الأول، في مباراة الفريق امام البنك الاهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز .

وشارك صالح جمعه، بديلا لـ شريف دابو، في الدقيقة 73 من عمر اللقاء؛ بعدما خرج من قائمة المباراة الماضية امام الانتاج الحربي، بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد .

ولعب سيراميكا كليوباترا المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد محمود نبيل في الدقيقة 76 من عمر اللقاء .

شهدت المباراة أول خطورة عن طريق مهاجم سيراميكا كليوباترا شادي حسين فى الدقيقة 16 من زمن المباراة تصدى لها أحمد السعدنى حارس مرمى البنك الأهلي.

كان فريق سيراميكا كليوباترا اقتنص فوزا غاليا أمام الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لاشئ فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار مباريات الأسبوع الأول من المسابقة ليحصد أول ثلاث نقاط له فى تاريخ الدوري، بينما خطف فريق البنك الأهلي تعادلا ثمينا أمام وادي دجلة بنتيجة 1-1 فى إطار الأسبوع ذاته ليحصد اول نقطة فى تاريخه بالمسابقة .

وأعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة البنك الأهلي ، بتشكيل مكون من عامر عامر ، وأحمد محسن، وخالد صبحي، وطارق سامي، ورجب بكار، وكوامي بونسو، ومحمود نبيل، ومحمد توني، ومحمد إبراهيم، وشريف دابو، وشادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري، ومحمد جمال، وعبد الله محمود، وصالح جمعة، ومحمد حسن، ومحمد مسعد، وأحمد غنيم، ووينفول كوبينا، ومصطفى ميسي.

كما بدأ محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي :

حراسة المرمى: أحمد السعدني

الدفاع: محمد كوفي - محمد أحمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح

الوسط: معروف يوسف - محمد فخري - محمد حامد - محمد جمال بسيوني

الهجوم: موسى دياوارا - أحمد شرويدة

كان فريق البنك الأهلي تعادل مع منافسه وادي دجلة في الجولة الاولى من مناسفات الدوري الممتاز بنتيجة هدف لكل منهما .