مؤسسة الزبير واللجنة العمانية للشطرنج تحتفلان بتدشين منصة لتعليم الشطرنج على الإنترنت

في إطار احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخمسين المجيد

احتفلت اللجنة العمانية للشطرنج بالتعاون مع مؤسسة الزبير بتدشين منصة لتعليم الشطرنج على الشبكة العنكبوتية “الإنترنت”بحضور الزبير بن محمد الزبير نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الزبير، ويأتي هذا في إطار احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخمسين المجيد ، ويعتبر إطلاق هذه المنصة احتفالا بما حققته اللجنة العمانية للشطرنج منذ تأسيسها في تمكين هذه اللعبة من الحضور على المشهد الرياضي بصورة عامة، وكذلك احتفالا بالشراكة التي حققتها مع مؤسسة الزبير بتبني المؤسسة ودعمها لأنشطة وفعاليات اللجنة العمانية للشطرنج.

وحول تدشين هذه المنصة قال الزبير بن محمد الزبير نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الزبير: “إن احتفالنا اليوم بتدشين منصة لتعليم الشطرنج على الشبكة العنكبوتية “الإنترنت” يأتي في إطار التعاون المستمر بين مؤسسة الزبير واللجنة العمانية للشطرنج من أجل تحقيق رؤية اللجنة، ونأمل من هذه المنصة ان تحقق الأهداف المخطط لها ، واضاف بأن مؤسسة الزبير تسعى ومن خلال مسؤوليتها المجتمعية إلى تعزيز شراكتها مع المجتمع المحلي من خلال تبنيها العديد من المبادرات الثقافية والصحية والرياضية والتي تأتي ضمن مبادراتها المستمرة في خدمة المجتمع المحلي من خلال شراكتها مع العديد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث حققت هذه الشراكات العديد من التطلعات والذي انعكس بشكل كبير على مختلف فئات وشرائح المجتمع وخصوصا فئة النشء بالإضافة إلى تمثيل السلطنة في المحافل الخارجية “.

حيث تأتي هذه المنصة خلال هذه الفترة من انتشار جائحة كوفيد١٩ وعوضا عن اللقاءات والبطولات والتدريبات المباشرة وذلك من أجل الوقوف على مستوى جاهزية اللاعبين وتطويرهم والحفاظ على مستوياتهم إضافة الى مواكبة التقنيات الحديثة من خلال استخدام التقدم المعرفي الإلكتروني في أنشطة اللجنة. وتشمل المنصة العديد من الأبواب والمواضيع المتعلقة بالشطرنج والتي سوف تكون متواجدة على شبكة الإنترنت ويمكن الوصول اليها في أي مكان وأي وقت ، وقد جمعت اللجنة المكلفة بإعداد المنصة الكثير من الكتب التي سوف يجد فيها الراغب بالاستفادة المعلومة و التحليل المناسب ، ولحفظ الصور والأخبار الصحفية والمقابلات والمشاركات المحلية والدولية فإن قسم الأرشيف سيكون الحافظ لكل تلك المعلومات والاخبار .

ومن جانبه قال أحمد بن درويش البلوشي رئيس اللجنة العمانية للشطرنج بأن الفكرة انطلقت لتواكب الحاجة إلى سهولة الوصول للمعرفة الشطرنجية وجمع جميع المعارف والمواد الشطرنجية والفيديوهات بمكان واحد يسهل الوصول اليها ، و تجميع الجهود التدريبية من دورات ومواد معرفية في مكان واحد و يعتبر توثيقا وارشيفا يحتفظ به.

وأشار أحمد البلوشي : نشكر مؤسسة الزبير على دعمها المتواصل للجنة حيث استطعنا ومن خلال هذه الشراكة تحقيق العديد من الإنجازات والتي بلا شك واضحة للأعيان، ونحن سعداء بتدشين هذا المشروع في ظل احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخمسين المجيد.

ومن جانبه قال فيصل بن علي المنذري مدير دائرة الاتصالات والعلاقات المجتمعية بمؤسسة الزبير : لقد حققت الشراكة بين مؤسسة الزبير واللجنة العمانية للشطرنج العديد من الإنجازات ومن ضمنها انتشار رقعة ممارسة لعبة الشطرنج في مختلف محافظات ومناطق السلطنة مما ساهم في زيادة عدد ممارسيها. مشيرا وها نحن الآن في احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخمسين ندشن منصة لتعليم الشطرنج على الشبكة العنكبوتية الإنترنت والتي تعد بلا شك بوابة لكل الباحثين والمهتمين بلعبة الشطرنج في السلطنة حيث تحتوي هذه المنصة جميع المعلومات والمواضيع المتعلقة بلعبة الشطرنج سواء في السلطنة او على المستوى العالمي.