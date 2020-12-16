ذي يزن بن هيثم يفتتح اجتماع الجمعية العمومية الـ39 للمجلس الأولمبي الآسيوي

بالتصويت .. الدوحة تنظم «أسياد 2030» والرياض «2034» وتوقيع عقد «طشقند 2025»

وزير الثقافة والرياضة والشباب: الرياضة أداة لنشر ثقافة التقارب والتفاهم بين شعوب القارة

مسقط ـ العمانية:

افتتح صاحب السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب أمس اجتماع الجمعية العمومية الـ39 للمجلس الأولمبي الآسيوي المقام بمسقط بمشاركة واسعة من اللجان الأولمبية الوطنية بدول قارة آسيا.

وقال صاحب السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد في كلمة له خلال رعايته افتتاح اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي “يسرُّنا الترحيب بكم في السلطنة، والتوجُّه لكم بالشكر والتقدير على اختياركم مسقط لاستضافة أعمال الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، وهو الاجتماع الذي يرسم خريطة طريق واضحة للتعاون والعمل الرياضي المشترك بين مختلف دول القارة الآسيوية”.

وأكد سموُّه أن الفعاليات والبطولات الرياضية شكلت دورًا محوريًّا في تطور الرياضة في الدول وهي أداة لنشر ثقافة التقارب والتفاهم بين شعوب القارة، وإرساء دعائم المحبة والسلم في العالم، مؤكدًا دعمه لمبادئ الحركة الأولمبية وقيمها الإنسانية النبيلة.

من جانبه قال السَّيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العمانية في كلمة له “باسم اللجنة الأولمبية العمانية وكافة منتسبي الأسرة الرياضية بالسلطنة يسرُّني أن أرحب بانعقاد الاجتماع الـ٣٩ شاكرًا المجلس الأولمبي الآسيوي على منحنا شرف استضافة هذا الاجتماع الأولمبي المهم الذي يتزامن مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخمسين التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السُّلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيَّب الله ثراه ـ ويكمل مسيرتها بكل حكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه”.

وأشار السَّيد رئيس اللجنة الأولمبية العمانية إلى أن السلطنة شهدت خلال الخمسين عامًا الماضية نهضة شاملة في شتَّى مجالات الحياة وتبوأت بفضل قيادتها الحكيمة مكانة مرموقة بين دول العالم اتسمت بالمصداقية والحيادية والتسامح مع الجميع، وكان ذلك امتدادًا لتاريخ عميق، وانعكاسًا لما يمليه عليها موقعها الجغرافي كهمزة وصل بين الشرق والغرب”.

وأعرب السَّيد عن تمنِّياته بنجاح الاجتماع وتحقيق الأهداف المرجوة منه ويجسد نموذجًا لما يمكن أن تسهم به الرياضة من تعزيز لجسور الصداقة والأخوة والشراكة بين أبناء القارة الآسيوية.

كما تضمن افتتاح الاجتماع الذي عُقد بفندق جي دبليو ماريوت مسقط كلمة عبر الاتصال المرئي لتوماس باخ رئيس اللجنة الألمبية الدولية أعرب فيها عن تمنِّياته بنجاح أعمال الاجتماع.

بعد ذلك بدأت أعمال الاجتماع الذي ترأسه معالي الشيخ أحمد بن فهد الأحمد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي بمشاركة اللجنة الأولمبية العمانية واللجان الأولمبية الوطنية بقارة آسيا.

وصوتت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي على استضافة الدوحة للألعاب الأولمبية الآسيوية 2030 والرياض للنسخة اللاحقة 2034.

وكانت الرياض والدوحة قد تقدمتا بملفي استضافة الألعاب الأولمبية 2030 وبحسب لوائح المجلس الأولمبي الآسيوي يتم التصويت على المدينة الحائزة على الاستضافة في اجتماع عمومية المجلس إلا أن مقترح التصويت جرى للمرة الأولى بأن ينال المركز الأول في التصويت استضافة أسياد 2030 وينال الثاني استضافة 2034.

وتضمن الاجتماع عروضًا قدمها وفدا الدولتين الفائزتين بتنظيم نسختي 2030 و2034، ثم ليتم بعد ذلك توقيع عقدي الاستضافة معهما.

وتم تكريم نخبة من الشخصيات الآسيوية كما جرت العادة من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي ومنحهم جائزة الاستحقاق تقديرًا لهم على مساهماتهم الفعالة وجهودهم البارزة في المجال الرياضي.

من جهة أخرى تم توقيع عقد مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية للشباب بطشقند 2025م.