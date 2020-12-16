سوتشي يكرم وفادة دينامو موسكو بثنائية
تغلب فريق سوتشي على ضيفه دينامو موسكو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
وسجل ثنائية أصحاب الأرض أنتون زابولوتني وأرتور يوسوبوف في الدقيقتين 52 و70 على الترتيب.
وأنهى دينامو المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه رومان يفغينييف في الدقيقة الـ64 لنيله الإنذار الثاني.
وبهذا الفوز، رفع سوتشي رصيده إلى 33 نقطة وصعد إلى المركز الرابع، فيما توقف رصيد دينامو عند 30 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب فرق الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
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