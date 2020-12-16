تشكيل وادي دجلة لمواجهة المقاولون العرب فى الدوري الممتاز

أعلن اليوناني بابافاسيلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادى دجلة تشكيلة فريقه لمواجهة منافسه المقاولون العرب في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الأهلى السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: أحمد مجدي - خالد رضا - محمود مرعي - إسحاق يعقوب.

خط الوسط: محمد هلال - أحمد سعيد - ايهاب المباركي

خط الهجوم: جورجينو - محمد رضا - صلاح أمين.

ويجلس علي دكة البدلاء كل من مسعد عوض ومحمد جمال ومحمد عبد العاطي وعمرو صالح وكالديرون وحسام عرفات وابراهيك ريعو والكسندر ورودني انطوي.

وتعد المباراة صعبة لكلا الفريقين الباحثين عن الفوز لتعويض نتيجة الجولة الأولى حيث يسعى دجلة بقيادة اليوناني بابافاسيلو المدير الفني إلى تعويض تعادله أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة الأولى للمسابقة لجمع النقاط وتفادي ما عاناه الموسم الماضي بالهروب الدائم من شبح الهبوط.

أما ذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس فيطمع في تعويض خسارته من الزمالك بهدفين دون رد في نفس الجولة.

وقام مسئولو وادي دجلة بتدعيم الفريق بـ 14 لاعبًا هم مسعد عوض حارس أسوان وصلاح أمين من المقاصة وأمير عادل في صفقة انتقال حر وأحمد مجدي من الإنتاج الحربي وإبراهيم رجب "ريعو" ومحمد جمال من أبوقير للأسمدة ورضا عبد العال من بني سويف وأحمد ميهوب من سمسطا وصالح نصر مهاجم شباب الأهلي مواليد 1999 على سبيل الإعارة والثلاثي الأجنبي التونسي إيهاب لمباركي من الترجي وخورخي فرناندو باربوسا " جورجينهو " من غينيا بيساو وكان يلعب في نادي لودوجورتس البلغاري والكولومبي دييجو كالديرون من الفيصلي السعودى إضافة لعودة أحمد عاطف ورامز مدحت بعد إنتهاء إعارتهما لنادي أرجوتيليس اليوناني.

وضم المقاولون العرب 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى وهم: أحمد شكرى، خالد الحسينى، أحمد كابوريا، محمد حمدى زكى، أحمد داودا، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، احمد عبد العزيز ، باسم على، وأحمد مجدى.