محمد هلال يتقدم لوادي دجلة بالهدف الأول أمام المقاولون العرب من ضربة جزاء

واحتسب حكم المباراة أحمد حمدي ضربة جزاء لصالح وادي دجلة فى الدقيقة 12 بعدما راجع تقنية الفار للبت في أمر ركلة جزاء لصالح الغزلان بعد إعاقة لجورجينيو إنتيما داخل منطقة الجزاء من أمير عابد لاعب المقاولون العرب.

وقام بتنفيذ الركلة فى الدقيقة 15 من زمن المباراة اللاعب محمد هلال الذي بدوره سدد الكرة فى منتصف المرمى ليسجل الهدف الأول لغزلان وادي دجلة فى مرمى محمود ابو السعود حارس المقاولون العرب .

وتعد المباراة صعبة لكلا الفريقين الباحثين عن الفوز لتعويض نتيجة الجولة الأولى حيث يسعى دجلة بقيادة اليوناني بابافاسيلو المدير الفني إلى تعويض تعادله أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة الأولى للمسابقة لجمع النقاط وتفادي ما عاناه الموسم الماضي بالهروب الدائم من شبح الهبوط.

أما ذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس فيطمع في تعويض خسارته من الزمالك بهدفين دون رد في نفس الجولة.

وقام مسئولو وادي دجلة بتدعيم الفريق بـ 14 لاعبًا هم مسعد عوض حارس أسوان وصلاح أمين من المقاصة وأمير عادل في صفقة انتقال حر وأحمد مجدي من الإنتاج الحربي وإبراهيم رجب "ريعو" ومحمد جمال من أبوقير للأسمدة ورضا عبد العال من بني سويف وأحمد ميهوب من سمسطا وصالح نصر مهاجم شباب الأهلي مواليد 1999 على سبيل الإعارة والثلاثي الأجنبي التونسي إيهاب لمباركي من الترجي وخورخي فرناندو باربوسا " جورجينهو " من غينيا بيساو وكان يلعب في نادي لودوجورتس البلغاري والكولومبي دييجو كالديرون من الفيصلي السعودى إضافة لعودة أحمد عاطف ورامز مدحت بعد إنتهاء إعارتهما لنادي أرجوتيليس اليوناني.

وضم المقاولون العرب 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى وهم: أحمد شكرى، خالد الحسينى، أحمد كابوريا، محمد حمدى زكى، أحمد داودا، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، احمد عبد العزيز ، باسم على، وأحمد مجدى.