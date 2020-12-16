تفاصيل جلسة المشرف على الكرة بالمقاصة مع اللاعبين قبل مواجهة إنبي.. صور

عقد المهندس أحمد عبد الخالق المشرف العام على الكرة بنادي مصر المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي ورئيس الشركة الراعية جلسة مع لاعبي فريق الكرة والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي قبل مباراة انبي المقرر اقامتها بعد غد الجمعة بالجولة الثانية بالدوري.
وطالب المهندس أحمد عبد الخالق اللاعبين، خلال جلسته مع الفريق، ببذل أقصى جهد ممكن لتحقيق الانتصارات بداية من مباراة إنبي التي ستقام في الثانية والنصف مساء الجمعة باستاد المقاولون.
وأكد "عبد الخالق" على دعمه الكامل للمدير الفني إيهاب جلال وجهازه المعاون، والعمل باستمرار على تذليل أي عقبات قد تواجه الفريق في مساعيه للمنافسة ضمن المربع الذهبي للدوري، وتعهد بصرف جميع المستحقات المتبقية للاعبين وفقا لمواعيدها بالعقود لضمان تركيز اللاعبين في الملعب فقط.
حضر الجلسة النائب وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، والعميد سيد متولي المدير الرياضي ومدير التعاقدات بالنادي، والكابتن وائل الدالي عضو لجنة الكرة.
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