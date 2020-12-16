الرياضة

تفاصيل جلسة المشرف على الكرة بالمقاصة مع اللاعبين قبل مواجهة إنبي.. صور

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عقد المهندس أحمد عبد الخالق المشرف العام على الكرة بنادي مصر المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي ورئيس الشركة الراعية جلسة مع لاعبي فريق الكرة والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي قبل مباراة انبي المقرر اقامتها بعد غد الجمعة بالجولة الثانية بالدوري.

وطالب المهندس أحمد عبد الخالق اللاعبين، خلال جلسته مع الفريق، ببذل أقصى جهد ممكن لتحقيق الانتصارات بداية من مباراة إنبي التي ستقام في الثانية والنصف مساء الجمعة باستاد المقاولون.

وأكد "عبد الخالق" على دعمه الكامل للمدير الفني إيهاب جلال وجهازه المعاون، والعمل باستمرار على تذليل أي عقبات قد تواجه الفريق في مساعيه للمنافسة ضمن المربع الذهبي للدوري، وتعهد بصرف جميع المستحقات المتبقية للاعبين وفقا لمواعيدها بالعقود لضمان تركيز اللاعبين في الملعب فقط.

حضر الجلسة النائب وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، والعميد سيد متولي المدير الرياضي ومدير التعاقدات بالنادي، والكابتن وائل الدالي عضو لجنة الكرة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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