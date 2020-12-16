هدف المباراة الوحيد حتى الآن أحرزه أيمن يحيى لاعب النصر في الدقيقة الحادية والعشرين بتسديدة قوية ، تقدم بها لفريقه.
وأصيب أيمن يحيى وزميله الكوري الجنوبي كيم جين سو، ليتم استبدالهما في الدقيقة 41 بسلطان الناجي والخلاف.
الثنائي دخلا في مشادة وصلت للاعتداء بالأيدي وهو ما التقطه الكاميرات في الشوط الأول من المباراة التي تقام بالوقت الحالي، استكمالًا لمسلسل أزمات حمد الله هذا الموسم مع النصر.
ويعاني حمد الله مع النصر هذا الموسم، لعدم الظهور بمستواه المعهود إضافة إلى إضاعته لـ 3 ضربات جزاء وغضب الجمهور منه.
ويحتل النصر المركز الخامس عشر وقبل الأخير في بطولة الدوري السعودي برصيد 4 نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النصر يتقدم على الرائد 1-0 بكأس خادم الحرمين فى الشوط الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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