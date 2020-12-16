النصر يتقدم على الرائد 1-0 بكأس خادم الحرمين فى الشوط الأول

تقدم فريق النصر على نظيره الرائد بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن أحرزه أيمن يحيى لاعب النصر في الدقيقة الحادية والعشرين بتسديدة قوية ، تقدم بها لفريقه.

وأصيب أيمن يحيى وزميله الكوري الجنوبي كيم جين سو، ليتم استبدالهما في الدقيقة 41 بسلطان الناجي والخلاف.