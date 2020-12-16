مشادة بين حمد الله والغنام لاعبا النصر السعودي في مباراة الفريق أمام الرائد.. شاهد

نشبت مشادة بين المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر، وزميله سلطان الغنام، في المباراة التي تجمع فريقهما بالرائد، في دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الثنائي دخلا في مشادة وصلت للاعتداء بالأيدي وهو ما التقطه الكاميرات في الشوط الأول من المباراة التي تقام بالوقت الحالي، استكمالًا لمسلسل أزمات حمد الله هذا الموسم مع النصر.

ويعاني حمد الله مع النصر هذا الموسم، لعدم الظهور بمستواه المعهود إضافة إلى إضاعته لـ 3 ضربات جزاء وغضب الجمهور منه.

وانتهى الشوط الأول من مباراة فريقي النصر والرائد بتقدم النصر بهدف نظيف، في دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين

ويحتل النصر المركز الخامس عشر وقبل الأخير في بطولة الدوري السعودي برصيد 4 نقاط.