نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة الزرقا استعداداً للقاء القناة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق الزرقا ضيفا على فريق القناة، في لقاء هام ومرتقب للفريقان، في الثانية والنصف من عصر الخميس، بملعب القناة القديم بالإسماعيلية، بالجولة الرابعة للمجموعة الثانية، من مسابقة دوري القسم الثاني.

وتشمل القائمة كلاً من، مصطفي حمودة، عبدالرحمن رخا في حراسة المرمى، وأحمد عبد الفتاح راموس، وأحمد امين، محمد عادل مانجا، حسام فتحى، باسم عادل، محمود على (عوكل ) ومحمد عصام ، محمد ابو سليمة ، احمد سمير، ووليد بدران ، ريتشارد ، حسام جمالية ونانا فيدال، ومحمد عوض الله، ومحمد السعيد ، محمد شعبان ، حسام عادل ، احمد جمال.