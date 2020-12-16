نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع إنجليزي ألماني إيطالي على نجم إيفرتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود صراع شرس بين 3 أندية كبيرة في أوروبا ترغب في الحصول على خدمات تيري سمول نجم إيفرتون الإنجليزي.

وأكد موقع ليفربول إيكو البريطاني أنه هناك صراع بين العديد من الأندية على سمول أبرزها آرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن سمول يبلغ من العمر 16 عامًا وقد انضم إلى إيفرتون قبل 5 سنوات قادمًا من نادي وست بروميتش ألبيون.

وأوضح الموقع البريطاني أن سمول يلعب في مركز الظهير الأيسر ويعتبر من المواهب الواعدة في إنجلترا التي ينتظرها مستقبل كبير.