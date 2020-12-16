نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يحجز على البنك الأهلي بثلاثية ويرتقي لصدارة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز الثاني له على التوالي على حساب ضيفه البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون مقابل سجله مهاجمه شادي حسين في الدقيقة 39، بعد شوط ظهرت فيه الأفضلية لفريق سيراميكا كليوباترا.

وفي الشوط الثاني نجح فريق البنك الأهلي في إدراك التعادل عبر البديل فادي فريد، ليحتسب حكم اللقاء وليد عبد الرازق ركلة جزاء لسيراميكا نتيجة لمس الكرة ليد محمد كوفي ليسددها شريف دابو داخل الشباك مسجلا الهدف الثاني لأصحاب الأرض، وفي الدقيقة 62 عاد شادي حسين وسجل الهدف الثالث لفريق والثاني له في المباراة.

وأكمل فريق سيراميكا كليوباترا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 76 بعد حصول محمود نبيل لاعب الوسط على البطاقة الحمراء.

وشهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا في أول مباراة له بعد انضمامه للفريق في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي، حيث حل بديلا في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة رفع فريق سيراميكا كليوباترا رصيده إلى النقطة 6 محتلًا صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن فريق أسوان أما فريق البنك الأهلي فتجمد رصيده عند نقطة وحيدة في المركز الثالث عشر.