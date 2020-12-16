نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي، عن غضب نجم النادي الأهلي من عدم المشاركة في المباريات، على الرغم من جاهزيته وعودته من الإصابة.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل القلعة الحمراء، فإن المدافع رامي ربيعة، قلب دفاع الفريق، غاضب بسبب الابتعاد عن المشاركات، رغم تعافيه من الإصابة.

وكان ربيعة قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، إلا أنه عاد قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الزمالك.

ورغم جاهزيته، غاب اللاعب عن المباراة، فضلاً عن لقائي كأس مصر أمام الإتحاد وطلائع الجيش، وافتتاح الموسم ضد مصر للمقاصة.

وقال المصدر إن ربيعة، كان ينتظر الظهور مع الفريق أساسيا في المباريات الماضية، خاصة بعد تماثله للشفاء وظهوره بمستوى جيد، إلا أنه فوجئ بمشاركة المغربي بدر بانون مدافع الفريق المنضم حديثًا للفريق في الانتقالات الصيفية الماضية، كأساسي في نهائي كأس مصر.