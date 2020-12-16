الرياضة

محمد يوسف: التوفيق غاب عنا أمام سيراميكا كليوباترا.. وعلينا التعامل بواقعية

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، إن فريقه أضاع أكثر من فرصة محققة في مباراة اليوم والتي خسرها 1-3 أمام سيراميكا كليوباترا، مضيفًا بأن التوفيق لم يكن حليفه.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"كان من الممكن أن نستغل الفرصة التي أتيحت إلى محمد فخري وكان من الممكن أن تمنحنا التفوق لو سجل فخري هذه الفرصة.

وتابع :"حصل لنا عدم تركيز بعد هدف التعادل، وهو ما منح سيراميكا التفوق وسجل هدفين متتالين".

وواصل :"التوفيق لم يحالفنا فبعد الطرد والنقص العددي في صفوف سيراميكا كليوباترا حاولنا في أكثر من مرة ولكن لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا".

وزاد :"علينا أن نغلق الصفحة ونبدأ في التركيز لمباراة الإنتاج الحربي، ونحن لا زلنا في بداية الدوري".

وأشار :"يغيب علينا 4 لاعبين من العناصر المهمة وهو ما يجبرنا على إيجاد حلول والدفع بلاعبين في غير أماكنهم".

وأوضح :"نعمل بالمتاح حاليا لأن الكورونا حرمتنا اليوم من 5 لاعبين، ونتمنى أن يتعافى اللاعبون وأن يتواجدوا في المباراة المقبلة".

وأردف :"كان من الممكن العودة للمباراة وأضعنا أكثر من فرصة لكن التوفيق غاب عنا وعلينا أن نتعامل مع الواقع فنحن لا نزال في بداية الموسم".

وتابع :"ضغطنا على سيراميكا بشكل قوي بعد النقص العددي في صفوفهم وأضعنا أكثر من هدف ولكن التوفيق غاب عنا في المباراة".

وأنهى حديثه :"نحاول إيجاد البديل ونسعى لتجهيز محمد المثناني للفترة المقبلة حيث دفعت به من أجل تجهيزه وطالبت اللاعبين بنسيان المباراة والتركيز في الفترة المقبلة".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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