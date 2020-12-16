نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة براميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك استقر على إجراء بعض التعديلات في خط الدفاع أثناء مباراة الفارس الأبيض المقبلة في بطولة الدوري أمام براميدز والمقرر لها يوم الخميس القادم.

وأصبح محمود حمدي الونش نجم دفاع الزمالك قريبًا من العودة إلى التشكيل الأساسي في ثاني مباريات الفريق في بطولة الدوري بعد أن حل بديلا في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين نظيفين.

وكان محمود حمدي الونش قد غاب عن مباريات الزمالك الأخيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا على رأسها مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى مباراة طلائع الجيش في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.