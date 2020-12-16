نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معسكر مغلق لجمهورية شبين في السويس استعداداً للقاء بورتو بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إختتم فريق جمهورية شبين، تدريباتة الجماعية اليوم، قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق السويس، استعداداً لمواجهة فريق بورتو، في الثانية والنصف من عصر الخميس، بالجولة الرابعة، لمجموعة القاهرة، بدوري القسم الثاني.

وشهدت قائمة جمهورية شبين تواجد 20 لاعب بالمعسكر، وهم، أحمد اللورد، أحمد شوقي، طلبه محمد، محمد عزت، أحمد الشرقاوي، أحمد سامي، خالد مسعد، ربيع يسري، مهاب ياسر، محمد خالد، محمد أبو طالب، محمود شعلان، أحمد الدماطي، أحمد أبو العلا، أيمن مزيكا، صلاح فتحي، أكرم عبد ربه، سيد شعبان، شريف مجدي، مصطفى شلبي.

وخرج من القائمة، أحمد المحرات، محمود حميد، مؤمن بدوي، اسلام فريد، أحمد ابراهيم تريكة، محمد متعب، سيلا.