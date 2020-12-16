الملك المصري.. ليفربول يتغنى بـ محمد صلاح قبل مباراة توتنهام.. شاهد

تغنى نادي ليفربول الإنجليزي بلاعبه المصري محمد صلاح، قبل مباراته أمام توتنهام هوتسبير في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويواجه نادي ليفربول نظيره توتنهام هوتسبير الليلة، في قمة الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونشر حساب نادي ليفربول هدف محمد صلاح في شباك توتنهام في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور الأول لموسم 2017-2018 في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، عبر حسابهم الشخصي على موقع تويتر، معلقين: الملك المصري لا يمكن إيقافه".
وسبق لمحمد صلاح تسجيل 7 أهداف في 11 مباراة خاضها أمام توتنهام بمختلف الفرق التي لعب لها.
يذكر أن ليفربول يستضيف نظيره توتنهام في تمام العاشرة مساءً في قمة الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.
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