هيثم شعبان: قرأت فكر محمد يوسف مبكرا.. ولسه معملناش حاجة

أكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن فريقه لم يقدم شيئا بعد، مشيرا إلى أنه كان يعلم كيف يفكر محمد يوسف مدرب نادي البنك الأهلي.

وحقق نادي سيراميكا كليوباترا فوزه الثاني في الدوري، بالانتصار على نادي البنك الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقال هيثم شعبان في تصريحات عقب المباراة لقناة "اون تايم سبورتس: "حصلنا على 3 نقاط مهمة أمام فريق محترم، وكنت أعلم كيف يفكر محمد يوسف لأنني تشرفت بالعمل معه سابقًا".

وأتم تصريحاته: "أشكر اللاعبين كلهم على أدائهم الرجولي، ولسه معملناش حاجة، لعبنا فقط مباراتين، وحصلنا على نقاطهما، وسنستعد لمباراة بيراميدز من الغد".

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على منافسه البنك الأهلي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت علي ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز . ويتصدر فريق سيراميكا كليوباترا بطولة الدورى الممتاز بفارق الأهداف عن أسوان برصيد 6 نقاط . وسجل الهدف الأول لفريق سيراميكا كليوباترا اللاعب المخضرم شادي حسين فى الدقيقة 39 من زمن المباراة ، عقب متابعة للكرة المرتدة من دفاع فريق البنك الأهلي ليسدد شادي الكرة فى مرمى حارس فريق البنك أحمد السعدني . وجاء هدف فريق البنك الأهلي الوحيد حتى الآن، في الدقيقة 53 من عمر اللقاء عن طريق فادي فريد. وأضاف شريف دابو الهدف الثاني لفريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 60 من عمر اللقاء بعدما تأكد الحكم من الفار بأحقية الفريق لضربة الجزاء. وجاء الهدف الثالث لفريق سيراميكا كليوباترا عن طريق شادي حسين في الدقيقة 62 من عمر اللقاء . واستعان هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بخدمات صالح جمعة، القادم حديثا للفريق الأول، في مباراة الفريق امام البنك الاهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز . وشارك صالح جمعه، بديلا لـ شريف دابو، في الدقيقة 73 من عمر اللقاء؛ بعدما خرج من قائمة المباراة الماضية امام الانتاج الحربي، بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد . ولعب سيراميكا كليوباترا المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد محمود نبيل في الدقيقة 76 من عمر اللقاء . شهدت المباراة أول خطورة عن طريق مهاجم سيراميكا كليوباترا شادي حسين فى الدقيقة 16 من زمن المباراة تصدى لها أحمد السعدنى حارس مرمى البنك الأهلي. وسبق أن اقتنص فريق سيراميكا كليوباترا فوزا غاليا أمام الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لاشيء فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار مباريات الأسبوع الأول من المسابقة ليحصد أول ثلاث نقاط له فى تاريخ الدوري، بينما خطف فريق البنك الأهلي تعادلا ثمينا أمام وادي دجلة بنتيجة 1-1 فى إطار الأسبوع ذاته ليحصد اول نقطة فى تاريخه بالمسابقة .

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