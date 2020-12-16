الشوط الأول.. المقاولون العرب يفرض التعادل الإيجابي 1-1 على وادي دجلة بالدوري

تقدم محمد هلال لوادي دجلة في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء سددها على يمين حارس مرمى نادي المقاولون العرب، محمود أبو السعود الذي كاد يتصدى لها.
وتعادل هيثم الجويني للمقاولون العرب فى الدقيقة 45 من زمن المباراة بعد تسديدة مثالية للضربة الحرة المباشرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن على يمين محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة .
وتعد المباراة صعبة لكلا الفريقين الباحثين عن الفوز لتعويض نتيجة الجولة الأولى حيث يسعى دجلة بقيادة اليوناني بابافاسيلو المدير الفني إلى تعويض تعادله أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة الأولى للمسابقة لجمع النقاط وتفادي ما عاناه الموسم الماضي بالهروب الدائم من شبح الهبوط.
أما ذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس فيطمع في تعويض خسارته من الزمالك بهدفين دون رد في نفس الجولة.
وقام مسئولو وادي دجلة بتدعيم الفريق بـ 14 لاعبًا هم مسعد عوض حارس أسوان وصلاح أمين من المقاصة وأمير عادل في صفقة انتقال حر وأحمد مجدي من الإنتاج الحربي وإبراهيم رجب "ريعو" ومحمد جمال من أبوقير للأسمدة ورضا عبد العال من بني سويف وأحمد ميهوب من سمسطا وصالح نصر مهاجم شباب الأهلي مواليد 1999 على سبيل الإعارة والثلاثي الأجنبي التونسي إيهاب لمباركي من الترجي وخورخي فرناندو باربوسا " جورجينهو " من غينيا بيساو وكان يلعب في نادي لودوجورتس البلغاري والكولومبي دييجو كالديرون من الفيصلي السعودى إضافة لعودة أحمد عاطف ورامز مدحت بعد إنتهاء إعارتهما لنادي أرجوتيليس اليوناني.
وضم المقاولون العرب 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى وهم: أحمد شكرى، خالد الحسينى، أحمد كابوريا، محمد حمدى زكى، أحمد داودا، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، احمد عبد العزيز ، باسم على، وأحمد مجدى.
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