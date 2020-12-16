الشوط الأول.. المقاولون العرب يفرض التعادل الإيجابي 1-1 على وادي دجلة بالدوري

تقدم محمد هلال لوادي دجلة في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء سددها على يمين حارس مرمى نادي المقاولون العرب، محمود أبو السعود الذي كاد يتصدى لها.

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب التعادل الإيجابي على مضيفه وادي دجلة بنتيجة 1-1 فى إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز فى المباراة التى تجمع بينهما على ستاد السلام.

وتعادل هيثم الجويني للمقاولون العرب فى الدقيقة 45 من زمن المباراة بعد تسديدة مثالية للضربة الحرة المباشرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن على يمين محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة .