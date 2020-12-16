تشكيل بايرن ميونخ أمام فولفسبورج في الدوري الألماني

أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة فولفسبورج، في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الألماني. وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة. وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي: في حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: ديفيد ألابا - نيكولاس زوله - جيروم بواتينج - لوكاس هيرنانديز خط الوسط: كريستيان توليسو - توماس مولر - سيرجي جنابري - ليروي ساني خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

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