محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة توتنهام هوتسبير، في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي: في حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: أرنولد - فابينيو - ويليامز - روبرتسون خط الوسط: جوردان هندرسون - فينالدوم - جونز خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو

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