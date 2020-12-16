محمد إبراهيم: صالح جمعة موهبة تضيف لأي فريق

أكد محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن الفريق يمتلك مديرًا فنيًا ولاعبين على مستوى جيد، وهذه أفضل ميزة لنا بعد الفوز في أول جولتين، وتصدر الدوري.

وكان سيراميكا كليوباترا حقق الفوز على الإنتاج الحربي في الجولة الأولي، وانتصر اليوم على البنك الأهلي في الأسبوع الثاني من المسابقة المحلية.

وقال إبراهيم خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "ميزة في سيراميكا أننا نمتلك مديرًا فنيًا جيدًا، ومعه لاعبون جيدون ولذلك مسألة الانسجام لم تأخذ وقتًا".

وعن صالح جمعة، أوضح: "لعبت مع صالح من قبل في منتخب الشباب، وأعرفه جيدًا، نحن إخوة ونتواصل كثيرًا، صالح إضافة لأي فريق ينضم له، لاعب كبير ويمتلك موهبة لا تتوافر عند الآخرين، وأتمنى أن يظل معنا ويخرج موهبته".

وأتم: "نسعى ونجتهد لكي نصل إلى مركز جيد في الدوري.

حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على منافسه البنك الأهلي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي اقيمت علي ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز . ويتصدر فريق سيراميكا كليوباترا بطولة الدورى الممتاز بفارق الأهداف عن أسوان برصيد 6 نقاط . وسجل الهدف الأول لفريق سيراميكا كليوباترا اللاعب المخضرم شادي حسين فى الدقيقة 39 من زمن المباراة ، عقب متابعة للكرة المرتدة من دفاع فريق البنك الأهلي ليسدد شادي الكرة فى مرمى حارس فريق البنك أحمد السعدني . وجاء هدف فريق البنك الأهلي الوحيد حتى الآن، في الدقيقة 53 من عمر اللقاء عن طريق فادي فريد. وأضاف شريف دابو الهدف الثاني لفريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 60 من عمر اللقاء بعدما تأكد الحكم من الفار بأحقية الفريق لضربة الجزاء. وجاء الهدف الثالث لفريق سيراميكا كليوباترا عن طريق شادي حسين في الدقيقة 62 من عمر اللقاء . واستعان هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بخدمات صالح جمعة، القادم حديثا للفريق الأول، في مباراة الفريق امام البنك الاهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز . وشارك صالح جمعه، بديلا لـ شريف دابو، في الدقيقة 73 من عمر اللقاء؛ بعدما خرج من قائمة المباراة الماضية امام الانتاج الحربي، بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد . ولعب سيراميكا كليوباترا المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد محمود نبيل في الدقيقة 76 من عمر اللقاء . شهدت المباراة أول خطورة عن طريق مهاجم سيراميكا كليوباترا شادي حسين فى الدقيقة 16 من زمن المباراة تصدى لها أحمد السعدنى حارس مرمى البنك الأهلي. كان فريق سيراميكا كليوباترا اقتنص فوزا غاليا أمام الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لاشيء فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار مباريات الأسبوع الأول من المسابقة ليحصد أول ثلاث نقاط له فى تاريخ الدوري، بينما خطف فريق البنك الأهلي تعادلا ثمينا أمام وادي دجلة بنتيجة 1-1 فى إطار الأسبوع ذاته ليحصد اول نقطة فى تاريخه بالمسابقة .

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