بـ القوة الضاربة.. سون وهاري كين يقودان توتنهام فى مواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليفربول، في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل توتنهام كالآتي: في حراسة المرمى: هوجو لوريس خط الدفاع: سيرجي أورييه - توبي ألدرفيرلد - إيريك داير - بين ديفيز خط الوسط: هويبيرج - سيسوكو - لو سيلسو خط الهجوم: بيريجوين - سون هيونج مين - هاري كين وتقام المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد رود.

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