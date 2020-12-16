انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي آرسنال وساوثهمبتون بتقدم الأخير بهدف نظيف، في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي. هدف المباراة الوحيد حتى الآن أحرزه ثيو والكوت في الدقيقة 18 بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله شي أدامز. ويلعب محمد النني لاعبنا المصري كأساسي مع ارسنال في مباراة اليوم. وفي نفس الجولة، تقدم إيفرتون على ليستر سيتي بهدف نظيف، فيما تعادل ليدز يونايتد مع نيوكاسل بهدف لكل فريق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشوط الأول.. إيفرتون يتقدم على ليستر وآرسنال يتأخر أمام ساوثهمبتون بمشاركة النني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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