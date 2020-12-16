رغم الأزمات.. النصر السعودي يقصي الرائد ويتأهل لـ ربع نهائي كأس خادم الحرمين

ونشبت مشادة بين المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر، وزميله سلطان الغنام، في المباراة التي تجمع فريقهما بالرائد، في دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الثنائي دخلا في مشادة وصلت للاعتداء بالأيدي وهو ما التقطه الكاميرات في الشوط الأول من المباراة، استكمالًا لمسلسل أزمات حمد الله هذا الموسم مع النصر.

وفي الشوط الثاني، أكد سامي الناجي تفوق فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليحجز العالمي مقعدًا في دور ربع النهائي.

وأصبح النصر ثالث المتأهلين لدور ربع النهائي بعد فريقي التعاون والقادسية اللذين تأهلا على حساب كل من ضمك والشباب على الترتيب.

ويحتل النصر المركز الخامس عشر وقبل الأخير في بطولة الدوري السعودي برصيد 4 نقاط.