عبد الحفيظ وثلاثي الأهلي في زيارة لأسرة الراحل محمد عبد الوهاب بالفيوم

زار سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، بصحبة الثلاثي "محمد الشناوي، سعد سمير، أيمن أشرف"- نيابة عن فريق الكرة الأول- مساء اليوم الأربعاء، أسرة الراحل محمد عبد الوهاب، لاعب الأهلي السابق، في منزلهم بمركز سنورس بالفيوم.

وجاءت الزيارة؛ للاطمئنان على أسرة الراحل محمد عبد الوهاب، وتقديم كل سبل الدعم المعنوي لها، في إطار الأسرة الواحدة التي تربط جميع أبناء نادي القرن.

من جهته، نقل سيد عبد الحفيظ إلى والدة "عبد الوهاب" تحية محمود الخطيب، رئيس النادي، وجميع لاعبي الفريق، مؤكدًا لها أن عبد الوهاب واحد من أبناء الأهلي، وسيظل اسمه محفورًا في قلوبهم، مشيرًا إلى أن سيرته الطيبة ستظل عالقة في نفوسهم، نظرًا لما قدمه الراحل للنادي الأهلي وجماهيره.

وأوضح عبد الحفيظ، خلال الجلسة التي جمعته بأسرة الراحل عبد الوهاب، أن الجميع داخل النادي لم ولن ينسى محمد عبد الوهاب، صاحب الوجه البشوش، دمث الخلق، وأن اسمه سيظل خالدًا في قلوبهم.

وعبر ثلاثي الأهلي محمد الشناوي وسعد سمير وأيمن أشرف عن سعادتهم بزيارة أسرة الراحل عبد الوهاب، مؤكدين أنه واحد من جنود الأهلي المخلصين، الذين سيظل اسمهم في مكانة فريدة لدى جماهير النادي في كل مكان، معربين عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال من أسرته اليوم، في ظل العلاقات القوية التي تربط كل من ينتمي اسمه إلى نادي القرن بمختلف الأجيال.