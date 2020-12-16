بنتيجة 2-1 .. وادي دجلة يقتنص فوزًا غاليًا من المقاولون في الدوري

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة فوزا غاليا أمام ضيفه المقاولون العرب بنتيجة 2-1 ، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على استاد السلام في إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

تقدم محمد هلال لوادي دجلة في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء سددها على يمين حارس مرمى نادي المقاولون العرب، محمود أبو السعود الذي كاد يتصدى لها.

وسيطر نادي المقاولون على معظم مجريات النصف ساعة التالية لهدف دجلة؛ وكاد يتعادل في أكثر من مرة لعل أقربها تسديدة كريم مصطفى في الدقيقة 42 التي أخرجها محمد عبدالمنصف ببراعة.

وأدرك التونسي هيثم الجويني هدف التعادل لفريق المقاولون العرب في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

انطلاق الشوط الثاني

شهدت الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين على الكرة دون أي خطورة فعلية.

عاد دجلة مسجلًا في بداية الشوط عن طريق لاعبه صلاح أمين في الدقيقة 63 من عمر اللقاء لتنتهي المباراة بفوز غزلان دجلة بثنائية وحصد الثلاث نقاط الأولى فى الدوري .

الفوز رفع رصيد وادي دجلة لاربع نقاط من تعادل أمام البنك الأهلي والفوز أمام المقاولون، بينما يقبع المقاولون بلا رصيد عقب الهزيمة الثانية له بع الخسارة أمام الزمالك بهدفين دون رد.