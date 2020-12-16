تعليق محمد يوسف بعد هزيمة البنك الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بثلاثية

أكد محمد يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، أن فريقه أضاع فرصًا خطيرة في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

وقال يوسف خلال تصريحاته عقب المباراة: "البدايات دائمًا تشهد نتائج متقلبة ونعلم ذلك جيدًا ، الشوط الأول كان سجالًا بين الفريقين وأضعنا فرصة حقيقية أمام المرمى، وبين شوطي المباراة دفعنا بفادي فريد ومحمد مثناني لزيادة الضغط علي الخصم وتعويض الهدف وقد كان".

وواصل: "توقيت ركلة جزاء سيراميكا عقب هدف التعادل كان مؤثرًا على أداء اللاعبين للحظات، وأدرك من خلالها سيراميكا الهدف الثالث ، أضعنا فرصًا غاية في الخطورة قبل نهاية المباراة وتصدت العارضة مرتين لتسديدات اللاعب علي صابر".

وأختتم: "لا أتحدث مع اللاعبين بعد المباراة مباشرة وسنغلق صفحة مباراة اليوم وسنبدأ في الاستعداد للمباراة القادمة".

حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على منافسه البنك الأهلي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي اقيمت علي ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز . ويتصدر فريق سيراميكا كليوباترا بطولة الدورى الممتاز بفارق الأهداف عن أسوان برصيد 6 نقاط . وسجل الهدف الأول لفريق سيراميكا كليوباترا اللاعب المخضرم شادي حسين فى الدقيقة 39 من زمن المباراة ، عقب متابعة للكرة المرتدة من دفاع فريق البنك الأهلي ليسدد شادي الكرة فى مرمى حارس فريق البنك أحمد السعدني . وجاء هدف فريق البنك الأهلي الوحيد حتى الآن، في الدقيقة 53 من عمر اللقاء عن طريق فادي فريد. وأضاف شريف دابو الهدف الثاني لفريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 60 من عمر اللقاء بعدما تأكد الحكم من الفار بأحقية الفريق لضربة الجزاء . وجاء الهدف الثالث لفريق سيراميكا كليوباترا عن طريق شادي حسين في الدقيقة 62 من عمر اللقاء . واستعان هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بخدمات صالح جمعة، القادم حديثا للفريق الأول، في مباراة الفريق امام البنك الاهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز . وشارك صالح جمعه، بديلا لـ شريف دابو، في الدقيقة 73 من عمر اللقاء؛ بعدما خرج من قائمة المباراة الماضية امام الانتاج الحربي، بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد . ولعب سيراميكا كليوباترا المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد محمود نبيل في الدقيقة 76 من عمر اللقاء . شهدت المباراة أول خطورة عن طريق مهاجم سيراميكا كليوباترا شادي حسين فى الدقيقة 16 من زمن المباراة تصدى لها أحمد السعدنى حارس مرمى البنك الأهلي. كان فريق سيراميكا كليوباترا اقتنص فوزا غاليا أمام الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لاشئ فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار مباريات الأسبوع الأول من المسابقة ليحصد أول ثلاث نقاط له فى تاريخ الدوري، بينما خطف فريق البنك الأهلي تعادلا ثمينا أمام وادي دجلة بنتيجة 1-1 فى إطار الأسبوع ذاته ليحصد اول نقطة فى تاريخه بالمسابقة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليق محمد يوسف بعد هزيمة البنك الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بثلاثية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.