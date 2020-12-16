هاشتاج ادعم الزمالك أمام بيراميدز يتصدر التريند.. ومغردون: نكسب زي ما اتعودنا

دشن عدد من جمهور الزمالك هاشتاج ‎#ادعم_الزمالك_امام_بيراميدز قبل مواجهة القلعة البيضاء لنادي بيراميدز غدا الخميس، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وتصدر الهاشتاج قائمة الاكتر تداولا و جاءت كتير من التعليقات الداعمة للنادي : ‏وإن سألوك عن عظماء الساحرة المستديرة قل لهم فيها قرصان أسمر ساحر داخل الملعب وخارجه ودائما مصدر الرعب لأعداؤه عندما يروه أو حتي عندما يتذكروه إنه أباتشي الزمالك شيكابالا ????????‎#ادعم_الزمالك_امام_بيراميدز. ‏‎#ادعم_الزمالك_امام_بيراميدز مسير الفرحه تعود من تاني يا محبوب???????????? .

‏ان شاء الله يبقي الفوز لينا والتألق للكل ????????????❤️‎#ادعم_الزمالك_امام_بيراميدز.

‏ماتش بيراميدز هيفرق جدا ف نفسيه الفريق وف شكل الزمالك ف الموسم‎#ادعم_الزمالك_امام_بيراميدز .

‏مفيش قدامكم غير انكم تكسبوا كل ماتش وتجمعوا نقاط في وسط المنظومه دى ????????‎#ادعم_الزمالك_امام_بيراميدز.

‏الماتش الوحيد اللي ببقى مطمن وانا بشوفه ‎#ادعم_الزمالك_امام_بيراميدز .

‏الزمالك اكسير السعادة .نكسب بقي زي ما اتعودنا رجالة ‎#ادعم_الزمالك_امام_بيراميدز.

‏بيراميدز خسران الماتش اللي فات ومحطوط عليهم حطة وحشة يعني الماتش اتصعب اكتر ومحتاجين استعداد اقوي من الماتش اللي فات تركيز اكتر في ماتش بكره وعموما في اول 5 ماتشات ربنا يقوي رجالة الزمالك ع الفترة اللي جاية دي ان شاء الله

وان شاء الله خير #ادعم_الزمالك_امام_بيراميدز.

‏جهورك دايما معاك ‎#ادعم_الزمالك_امام_بيراميدز.

‏كل الدعم للابطال ‎#ادعم_الزمالك_امام_بيراميدز.

‏تعودنا منك أن تكون محارب بلاعبين أبطال

ستبقى أنت المتعه على مر الاجيال

فريق الزمالك لا يشجعه الا الرجال‎#ادعم_الزمالك_امام_بيراميدز

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