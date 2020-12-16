نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجماهير المصرية تترقب مواجهة الزمالك وبيراميدز في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير الكرة المصرية، المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الزمالك وبيراميدز، في السابعة والنصف مساء غد الخميس، عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم مع نظيره بيراميدز في ستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي في إطار الجولة الثانية للدوري الممتاز .

وتمثل المباراة “ثاني محطات البداية الصعبة” التي فرضها جدول مباريات الفريق في الدوري بمواجهة “شركاء الزمالك في المربع الذهبي في الموسم الماضي” وهي أندية المقاولون ثم بيراميدز ثم الأهلي في أول 4 جولات من عمر الموسم الجديد مما يمثل انطلاقة صعبة للمارد الأبيض.

وافتتح الزمالك مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق مشواره في الدوري بحثا عن الدرع 13 بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل لاشىء سجلهما خالد الحسيني لاعب المقالون بالخطأ في مرماه ومصطفي محمد السبت الماضي.

ويبحث الزمالك عن الفوز الثاني على التوالي والوصول للنقطة 6 في مواجهة بيراميدز “الجريح” الذي تعرض للخسارة في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري بهدفين لهدف .

ويدخل الزمالك المواجهة بصفوف “شبه مكتملة” بعدما عاد له يوسف إبراهيم “أوباما” صانع الألعاب الذي تعافي من فيروس كورونا وقبله الثنائي أشرف بن شرقي ومحمود حمدي “الونش” اللذان ظهرا بديلين في لقاء المقاولون الأخير .

وبعيدا عن التشكيلة التي قد يبدأ بها المدير الفني اللقاء يخوض باتشيكو المواجهة بطريقته المعتادة 4/2/3/1 التي يمثل فيها مثلث الوسط المهاجم حيرة كبيرة دائما في ظل كثرة النجوم والمواهب في هذا المركز مثل أشرف بن شرقي ويوسف أوباما وزيزو ومحمود شيكابالا وكريم بامبو وإسلام جابر.

وفي المقابل يخوض بيراميدز المباراة تحت قيادة مديره الفني رودلفو أروابارينا المدير الفني الأرجنتيني وهو يعتمد على طريقة 4-2-3-1 بوجود عبدالله السعيد ومحمد فاروق وتراوري كمثلث وسط وقد يشارك أحمد فتحي بجانب نبيل دونجا في الإرتكاز مع الرباعي أحمد توفيق وعلي جبر وأحمد أيمن ومحمد حمدي للدفاع .

ومع هذه المعطيات، يخوض الزمالك المباراة مدعوما بدعوات جماهيره ومراهنا على مهارات وخبرات لاعبيه في مواصلة المشوار نحو الدرع الغالي .