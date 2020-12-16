نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. لفتة طيبة من الأهلي تجاه محمد عبد الوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت والدة الراحل محمد عبد الوهاب، لاعب الأهلي السابق، عن سعادتها بزيارة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، وثلاثي لاعبي الفريق محمد الشناوي كابتن الفريق، وسعد سمير وأيمن أشرف.

أضافت: «زيارة عبد الحفيظ ولاعبي الأهلي اليوم (غالية جدا)، وتؤكد العبارة الشهيرة أن الأهلي لا ينسى أبناءه».

وأوضحت: «تلقيت العديد من الاتصالات الهاتفية من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، خلال الفترة الماضية، من أجل الاطمئنان على أسرة محمد عبد الوهاب، والتأكيد دائمًا أن الأهلي لم ولن ينسى أحدًا من أبنائه».

وأضافت: «اتصالات الكابتن الخطيب تسعدني جدا، وأشعر بالفخر للانتماء إلى النادي الأهلي العريق، الذي يكرم أبناءه، ولا ينساهم مهما مرت السنوات».

وذكرت: «كل الشكر أيضا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، الذي أعتبره (ابني)، ويبقى كأخ كبير لأبنائي أشقاء محمد».

وأوضحت: «زيارة وفد فريق الكرة اليوم، وعلى رأسهم الكابتن سيد عبد الحفيظ، أمر أسعدني جدا، خاصة أنها كانت فرصة جيدة لتقديم التهنئة لهم بعد الفوز ببطولة إفريقيا وكذلك الدوري وكأس مصر».

وأشارت إلى أنها عاشت لحظات صعبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى تحقق الفوز بالبطولة واستعادة اللقب الإفريقي الغالي.

وقالت: «ابتعدت عن متابعة الكرة منذ رحيل محمد عبد الوهاب، ولكن كنت أدرك جيدًا أهمية نهائي إفريقيا، ومن ثم حرصت على المتابعة ودعم الفريق حتى لحظات التتويج باللقب».

ووجهت والدة عبد الوهاب رسالة شكر إلى جماهير الأهلي في كل مكان، في ظل دعائها المستمر لنجلها الراحل نجم الأهلي السابق، مؤكدة: «ليس غريبًا على جماهير الأهلي الوفية المخلصة لكل من ينتمي إلى نادي القرن».