نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير غزل المحلة تهاجم الأهلي قبل مواجهة الفريقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة على حضور المران الأخير لفريقها وذلك قبل مواجهة الأهلي يوم الجمعة على ملعب إستاد وي السلام لحساب لقاءات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلى ملعب الغزل تواجد مئات مشجعي زعيم الفلاحين وحرصوا على الهتاف للاعبين من أجل دعمهم قبل السفر ومواجهة فريق نادي الأهلي وساندوا أيضاً خالد عيد المُصاب بفيروس كورونا.

وهتفت الجماهير ضد الأهلي بعد أن تعذر إقامة لقاء الفريقين على ملعب المحلة لأسباب أمنية، مما اضطر إدارة المحلة لتبديل المباراة وخوض لقاء الدور الأول على ملعب الأهلي، لحين التوصل لاتفاق مع الجهات الأمنية لتطبيق بعض الاشتراطات.