نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يصر على تدعيم وسط الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد البرتغالى جيمى باتشيكو، المدير الفنى لنادى الزمالك، طلبه بالتعاقد مع لاعب وسط مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وطلب باتشيكو تدعيم هذا المركز فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن جاءت الأزمات الإدارية التى تعرض لها النادى لتتسبب فى عدم تنفيذ رغبته.

ويسعى المدير الفنى لتوفير لاعب جديد مميز بخط الوسط بجانب الثنائى الدولى طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى، فى ظل كثرة ارتباطات الفريق على مدار الموسم، رغم استعادة جهود أشرف روقا، العائد من الإعارة، وتعافى محمود عبد العزيز من الإصابة

وكان نادى الزمالك قد وافق على رحيل محمد حسن، لاعب وسط الفريق، فى انتقالات الصيف إلى صفوف البنك الأهلى.