نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكام مباريات الخميس في دوري الناشئين بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام غداً الخميس، خمسة مباريات في إفتتاح مسابقة دوري الناشئين مواليد 2005 بالمنوفية.

ويرصد "الفجر الرياضي" حكام ومواعيد مباريات الغد على النجو التالي :



1- وطني السبع مع غزل شبين الساعة 12 بملعب الغزل : عبد الله حبيب وأمجد ماهر وأحمد مصطفى.

2- وطني شبين واتحاد السبع الساعة 2 بملعب الغزل : ماجد مرسي وندى ناجي وطارق الشهدي.

3- سرس الليان وجمهورية شبين الساعة 1 ملعب سرس : سعيد جمعه وأحمد خيري، ومرسي ماجد.

4- أشمون مع بركة السبع الساعة 1 ملعب أشمون : عبد الله طاهر، وأحمد الصفتي، وأمين خالد.

5- منوف مع النجوم الساعة 1 ملعب منوف : محمد رأفت وأحمد طارق، ونادر رضا.