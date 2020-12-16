برشلونة ضد ريال سوسيداد| ميسي يقود هجوم البلوجرانا على"كامب نو"

يستقبل برشلونة نظيره ريال سوسيداد اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" في منافسات الدوري الإسباني. وجاءت تشكيلة برشلونة للمباراة كالاتي: شتيجن ألبا - مينجويزا - أراوخو - ديست بوسكيتس - دي بونج بيدري - جريزمان - ميسي برايثوايت

ويملك برشلونة 17 نقطة في المركز الثامن، وسوسيداد يتصدر الترتيب بـ26 نقطة.

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