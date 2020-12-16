شاهد..عبد الحفيظ ونجوم الأهلي يطمئنون على أسرة الراحل محمد عبد الوهاب في زيارة ودية

قام سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد الشناوي كابتن الفريق، وسعد سمير وأيمن أشرف، نيابة عن فريق الكرة، مساء اليوم، بزيارة أسرة الراحل محمد عبد الوهاب، لاعب الأهلي السابق، في منزلها بمركز سنورس بالفيوم.

جاءت الزيارة للاطمئنان على أسرة الراحل، وتقديم كل سبل الدعم المعنوي لها، في إطار الأسرة الواحدة التي تربط جميع أبناء نادي القرن.

من جانبه نقل سيد عبد الحفيظ إلى والدة عبد الوهاب تحية محمود الخطيب، رئيس النادي، وجميع لاعبي الفريق، مؤكدًا لها أن عبد الوهاب واحد من أبناء الأهلي، وسيظل اسمه محفورًا في قلوبهم، مشيرًا إلى أن سيرته الطيبة ستظل عالقة في نفوسهم، نظرًا لما قدمه الراحل للنادي الأهلي وجماهيره.

وأوضح عبد الحفيظ، خلال الجلسة التي جمعته بأسرة الراحل عبد الوهاب، أن الجميع داخل النادي لم ولن ينسى محمد عبد الوهاب، صاحب الوجه البشوش، دمث الخلق، وأن اسمه سيظل خالدًا في قلوبهم.

كما عبر ثلاثي الأهلي محمد الشناوي وسعد سمير وأيمن أشرف عن سعادتهم بزيارة أسرة الراحل عبد الوهاب، مؤكدين أنه واحد من جنود الأهلي المخلصين، الذين سيظل اسمهم في مكانة فريدة لدى جماهير النادي في كل مكان، معربين عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال من أسرته اليوم، في ظل العلاقات القوية التي تربط كل من ينتمي اسمه إلى نادي القرن بمختلف الأجيال.