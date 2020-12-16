مصدر: لا يوجد قرار باستدعاء الخطيب ومرتضى منصور للتحقيق فى الجبلاية

حسم مصدر مطلع داخل اتحاد كرة القدم الجدل حول أنباء خضوع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك "المجمد" للتحقيق من قبل لجنة الانضباط داخل الجبلاية في الشكاوى المقدمة ضد كليهما فى الفترة الماضية.

وقال المصدر إنه لا صحة لخضوع الخطيب إلى جلسة تحقيق داخل الجبلاية فى الوقت الحالى وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس الزمالك المجمد مرتضى منصور مشيرا إلى أن كل ما يثار فى هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

وأضاف أنه لا يوجد أى قرار بهذا الأمر ، ولم يتم إخطار أى من الناديين بهذا الأمر وفى حال وجود قرار من الانضباط بشأنهما سيتم إخطار الناديين على الفور.

وكانت الساعات الماضية شهدت أنباء تشير إلى خضوع الخطيب ومرتضى منصور إلى جلسة تحقيق من قبل لجنة الانضباط فى الجبلاية بشأن الشكاوى المقدمة منهما ضد بعضهما .

وكان اتحاد الكرة أعلن عبر موقعه الرسمي عن إصابة الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية بفيروس كورونا.

وذكر الاتحاد عبر موقعه الرسمي: خالص الدعوات وأطيب الأمنيات للدكتورة سحر عبد الحق بعبور أزمة إصابتها بكوفيد-19 بسلام ويتم الله نعمة الصحة والعافية عليها وعلى جميع المصابين.

كان الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة تعافى مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا.