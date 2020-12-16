ليستر يخسر 0-2 من إيفرتون.. وليدز يكتسح نيوكاسل 5-2 في الدوري الإنجليزي

خسر فريق ليستر سيتي أمام إيفرتون بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح ريتشارلسون التسجيل لـ إيفرتون في الدقيقة 21، قبل أن يؤكد هوليجايت تفوق إيفرتون بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إيفرتون للنقطة 23 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد ليستر عند 24 نقطة في المركز الرابع.

وفي نفس الجولة، حقق فريق ليدز انتصارًا كبيرًا على نيوكاسل بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليرتفع رصيد ليدز للنقطة 17 في المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند نفس النقاط في المركز الرابع عشر.