بمشاركة محمد الننى.. أرسنال يتعادل مع ساوثهمبتون 1-1 في البريميرليج

افتتح ثيو والكوت التسجيل لـ ساوثهمبتون في الدقيقة الثامنة عشر، قبل أن يعادل أوباميانج النتيجة لـ ارسنال في الدقيقة 52.
وتحصل جابريال مدافع ارسنال على البطاقة الحمراء في الدقيقة 63 بعد تدخله على مدافع ساوثهمبتون.
وشارك محمد النني في المباراة كاملة بعد مشاركته في المباراة الماضية أمام بيرنلي.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ارسنال للنقطة 14 في المركز الخامس عشر، فيما ارتفع رصيد ساوثهمبتون للنقطة 24 في المركز الثالث.
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