نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في قمة الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، غدا الخميس.

وقد كشف البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز، والتي ضمت 22 لاعبا.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى.. محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد

في خط الدفاع.. محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالسلام وأحمد فتوح وحازم إمام

في خط الوسط.. فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحميد أحداد

في الهجوم.. مصطفى محمد وعمر السعيد

وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز، على أرضية ملعب استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، في السابعة والنصف مساء غد الخميس.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى.. محمد ابوجبل

في خط الدفاع.. حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أحمد فتوح

في خط الوسط.. طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد السيد زيزو، أشرف بن شرقي، حميد أحداد

في الهجوم.. مصطفى محمد