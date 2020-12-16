بايرن ميونخ يهزم فولفسبورج 2-1.. وليفركوزن يكتسح كولن برباعية في البوندسليجا

افتتح فيليب التسجيل لـ فولفسبورج في الدقيقة الخامسة، قبل أن يعادل روبرت ليفاندوفسكي النتيجة لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 35 بضربة رأسية رائعة.
وفي الدقيقة 50، عاد ليفاندوفسكي ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه، ليقوده للظفر بنقاط المباراة.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد بايرن للنقطة 27 في المركز الثاني وتوقف رصيد فولفسبورج عند 21 نقطة في المركز الخامس.
وفي نفس الجولة، فاز باير ليفركوزن على كولن برباعية، ولايبزيج على هوفينهايم بهدف نظيف.
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