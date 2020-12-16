70 دقيقة.. محمد صلاح يضيع فرصة الهدف الثاني لـ ليفربول.. وتوتنهام يحاول

مرت 70 دقيقة من مباراة فريقي ليفربول وتوتنهام، ولا تزال النتيجة تشير للتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف ليفربول جاء عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة ارتطمت بقدم مدافع توتنهام لتسكن شباك لوريس.

وعادل الكوري الجنوبي سون هيونج مين النتيجة لـ توتنهام بهدف في الدقيقة 32 بعدما انفرد بمرمى أليسون وأسكن الكرة في مرماه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني، فقد ليفربول الاستحواذ قليلًا، وحاول توتنهام عن طريق هاري كين التسجيل في الدقيقة 50 لكن كرته علت القائم.

وفي الدقيقة 57، سدد محمد صلاح كرة رائعة، لكن لوريس تصدى لها ببراعة، ليستمر بعدها اللعب في منتصف الملعب بين الفريقين.

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة توتنهام هوتسبير، في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.