صلاح يسجل وسون يرد.. ليفربول يتعادل مع توتنهام في الشوط الأول في الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ليفربول وتوتنهام، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي. هدف ليفربول جاء عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة ارتطمت بقدم مدافع توتنهام لتسكن شباك لوريس. وعادل الكوري الجنوبي سون هيونج مين النتيجة لـ توتنهام بهدف في الدقيقة 32 بعدما انفرد بمرمى أليسون وأسكن الكرة في مرماه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة توتنهام هوتسبير، في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل ليفربول كالآتي: في حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: أرنولد - فابينيو - ويليامز - روبرتسون خط الوسط: جوردان هندرسون - فينالدوم - جونز خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو

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