شاهد.. عناق بين مورينيو وكلوب على هامش مباراة ليفربول وتوتنهام

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ليفربول وتوتنهام، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقبل انطلاق المباراة، التقطت عدسات المصورين عناقا جمع بين مدربي الفريقين، الألماني يورجن كلوب، والبرتغالي جوزيه مورينيو، رغم التصريحات العدائية المتبادلة فيما بينهما في الفترة الماضية.

هدف ليفربول جاء عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة ارتطمت بقدم مدافع توتنهام لتسكن شباك لوريس.

وعادل الكوري الجنوبي سون هيونج مين النتيجة لـ توتنهام بهدف في الدقيقة 32 بعدما انفرد بمرمى أليسون وأسكن الكرة في مرماه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة توتنهام هوتسبير، في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.