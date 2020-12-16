آرسنال ضد ساوثهامبتون .. تقييم محمد النني بعد التعادل المخيب

تعادل ارسنال مع ساوثهامبتون بهدف لمثله في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح ثيو والكوت التسجيل لـ ساوثهامبتون في الدقيقة الثامنة عشرة، قبل أن يعادل أوباميانج النتيجة لـ ارسنال في الدقيقة 52.

وتحصل جابريال مدافع ارسنال على البطاقة الحمراء في الدقيقة 63 بعد تدخله على مدافع ساوثهامبتون.

وشارك محمد النني في المباراة كاملة بعد مشاركته في المباراة الماضية أمام بيرنلي.

ونشرت شبكة "هوسكورد" العالمية، حصل محمد النني على تقييم ضعيف بلغ 6.2/10، كما استحوذ على الكرة بنسبة 4%، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 90%.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ارسنال للنقطة 14 في المركز الخامس عشر، فيما ارتفع رصيد ساوثهامبتون للنقطة 24 في المركز الثالث.