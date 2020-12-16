تقدم فريق برشلونة على نظيره ريال سوسيداد، بهدفين لهدف بالشوط الأول على ملعب "كامب نو" في منافسات الدوري الإسباني. تقدم ويليان جوزيه بهدف أول لفريق ريال سوسيداد أمام برشلونة خلال المباراة الجارية الآن، وجاء الهدف من عرضية من داخل المنطقة لتصل لجوزيه الذي يسدد في الشباك بالدقيقة 27. وتمكن جوردي ألبا من إدراك التعادل بهدف أحرزه لبرشلونة في الدقيقة 31. دي يونج سجل الهدف الثاني لـ برشلونة بعد عرضية من ألبا.. الهدف تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو. ويملك برشلونة 17 نقطة في المركز الثامن، وسوسيداد يتصدر الترتيب بـ26 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برشلونة ضد سوسيداد.. رفقاء ميسي يقلبون الطاولة على الضيف بالشوط الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.